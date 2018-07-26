» أول صورة لعقد قران عبير صبري بدبي

محمد الخرو
هنأت الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة عبير صبري، بمناسبة عقد قرانها علي المحامي الشهير بدبي دكتور أيمن البياع والذي تم داخل القنصلية المصرية في بالإمارات.
وقالت "شلبي في تغريدة لها عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "مبروك للصديقة عبير صبري وأيمن بياع زواجهم ربنا يسعدكم".
يذكر أن آخر أعمال النجمة عبير صبرى كان مسلسل "بيت السلايف"، وشارك فى البطولة الفنانة الكبيرة بوسى وعمرو رمزى ومنة فضالى ومن تأليف حسين مصطفى محرم، ومحمود شميس، وإخراج محمد عبد الخالق.
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