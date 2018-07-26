عبد العال يدعو سريلانكا لضخ استثماراتها فى مصر

26 يوليه 2018 - 09:21 ص

دعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب المصرى نظيره رئيس البرلمان السريلانكى كارو جياسوريا، بزيادة حجم الاستثمار داخل مصر وتشجيع وجذب السياحة إليها وذلك عن طريق تكوين لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادى.

وأضاف عبد العال خلال استقباله رئيس برلمان سريلانكا جياسوريا فى مكتبه, والوفد رفيع المستوى المرافق له بأن العلاقات الاقتصادية والتبادل التجارى بين البلدين لا يزال دون المأمول, وأن هناك العديد من الشركات المصرية ترغب فى دخول السوق السريلانكى والاستفادة منه.

ومن جانبه, أعرب رئيس برلمان سريلانكا عن الشكر لرئيس المجلس على حفاوة الاستقبال, مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية, مؤكدًا وقوف سريلانكا الى جانب مصر خلال العديد من محطات تاريخها وأكد رغبة سريلانكا فى توطيد العلاقات مصر والعمل على زيادة التبادل التجارى بين البلدين.