بالفيديو.. انفجار يهز أركان سفارة أمريكا بالصين

26 يوليه 2018 - 09:30 ص

وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس انفجار بمحيط السفارة الأمريكي في العاصمة الصينية بكين

ذكرت مصادر صينية أن انفجارًا وقع الخميس على مقربة من السفارة الأمريكية في العاصمة بكين.

وعلى الفور، انتشرت الشرطة الصينية فى محيط الحادث، واستنفرت قوات الأمن، بعد أن سادت حالة من الفزع والهلع بين المارة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، شريط مصور يظهر لحظة الانفجار الذي وقع بالقرب من السفارة الأمريكية والهندية.

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