نجل مبارك ينعى مساعد وزير الداخلية الأسبق

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عبر علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن حزنه الشديد لوفاة اللواء أحمد محمد رمزي عبد الرشيد، مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي الأسبق

وقال نجل الرئيس السابق في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عزاء واجب لأسرة اللواء أحمد رمزي رحمة الله عليه، الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة إن شاء الله".

توفي اللواء أحمد رمزي بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة، عصر أمس، داخل مستشفى الشرطة، بعد صراع طويل مع المرض.

وتخرج "رمزي" في كلية الشرطة، والتحق بقطاع الأمن المركزي، ظهرت قوته وشخصيته القيادية بين أقرانه، وفى عام 2010 عُين مساعدا للواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، لقطاع الأمن المركزي خلفًا للواء مجدي التهامي، واستمر في منصبه حتى أحداث يناير 2011.

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