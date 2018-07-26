الأزهر ينفى تقديمه معاشات للأرامل والمطلقات

26 يوليه 2018 - 09:47 ص

نفى المركز الإعلامي للأزهر الشريف ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول صرف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، معاشات شهرية قدرها 1500 جنيه لجميع الأرامل والمطلقات.

وقال المركز في بيان صحفي له إنه لا صحة لتلك الشائعات، جملة وتفصيلا، محذرًا من أن البعض يطلق مثل هذه الشائعات بهدف الاستيلاء على مبالغ مالية من البسطاء.

وأهاب المركز بوسائل الإعلام تحري الدقة والرجوع إليه قبل نشر أي معلومات أو بيانات تخص الأزهر الشريف وقطاعاته.