اليوم.. إعادة محاكمة 20 متهمًا فى أحداث عنف بالمنيا

26 يوليه 2018 - 09:58 ص

تستأنف اليوم الخميس، المحكمة العسكرية لمنعقدة بمحافظة أسيوط، إعادة محاكمة 20 متهمًا في أحداث عنف وقعت بمدينة المنيا عام 2015 وفق محامى المتهمين.

وقال المصدر، إن المحكمة سوف تستمع إلى أقوال بعض الشهود فى الواقعة التى تعود إلى عام 2015 بمدينة المنيا، والمتهم فيها 20 شخصًا تهموا بتخريب منشآت عامة، وحرق شونة للبنك الزراعى وتفجير سيارة بميدان شهير بمدينة المنيا.

وأشار المصدر إلى أن المتهمين حكم عليهم بأحكام متفاوتة وصلت إلى السجن المؤبد وتم لقبض عليهم على فترات متفوتة.

وقد أحالتهم النيابة العامة إلى القضاء العسكري بتهم من بينها الانتماء إلى جمعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب والدعوة إلى التظاهر ضد مؤسسات الدولة.