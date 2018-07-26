» بالفيديو.. اليابان تخترع مساجد متنقلة للمصلين

26 يوليه 2018 - 10:10 ص

تمكنت اليابان من تنفيذ مشروع المساجد المتنقلة للمصلين المسلمين، وتجوب المدن اليابانية استعدادًا للجماهير من جميع أنحار العالم خلال الأولمبياد المقرر إقامتها في 2020.

وهذه المساجد عبارة عن شاحنات متنقلة وتحتوى علي مكان للصلاة بالإضافة إلى حمامات و"حنفيات"، تكفي لـ50 شخص والغرض من هذا الاختراع التسهيل علي الزوار المسلمين لأداء فريضة الصلاة.

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