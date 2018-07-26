اليوم.. استكمال محاكمة يوسف الحسيني فى سب الزند

26 يوليه 2018 - 10:16 ص

تستمع محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الخميس، لمرافعة الدفاع في محاكمة الإعلامي يوسف الحسيني، في البلاغات المقدَّمة من المستشار أحمد الزند ضده، بتهمة السب والقذف وإهانة السلطة القضائية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل، وعضوية المستشارين محمد عادل على ومحمد خيري أحمد وأشرف محمد على، وسكرتارية أيمن محمود.

وكان المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، تقدم بـ3 بلاغات للنائب العام، المستشار نبيل صادق، ضد الإعلامي يوسف الحسيني، يتهمه فيها بإهانته ونشر أخبار كاذبة من شأنها تضليل الرأي العام، وذلك في 3 حلقات منفصلة من برنامجه الذي يقدمه على إحدى القنوات الفضائية.