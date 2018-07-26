قرار جمهوري بشأن بعثة ألعاب البحر المتوسط

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منح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عددًا من الأوسمة للاعبين والمدربين المحققين لميداليات بدورة ألعاب البحر المتوسط "بمدينة تراجونا بإسبانيا 2018".

وأصدر الرئيس قراراً جمهورياً رقم 312 لسنة 2018، بمنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى والثانية والثالثة للاعبين والمدربين في العاب رفع الأثقال والكاراتيه والرماية والسباحة والرياضة والجمباز والتايكوندو والجودو وتنس الطاولة والفروسية والملاكمة.

نشر القرار في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم . 

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