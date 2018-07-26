رؤيا من فلسطين..رأيت أننا انتصرنا على اليهود

26 يوليه 2018 - 10:52 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا فلسطيني ورأيت أننا انتصرنا على اليهود وأعطوني رتبة عقيد وطلبوا منى الإمضاء على الرتبة رغم أننى لست عسكرياً. فما التفسير مع الشكر.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الانتصار على الأعداء يدل على أنك سوف تتغلب على صعوبات العمل وتتمتع بأكبر نجاح ممكن.

ويدل أيضًا على تحقيق المكاسب لك، وقد تكون هذه الرؤيا عامةً وصادقة ويكون النصر أمرًا واقعيًا لكم وتتحقق على ما هى عليه أى النصر لكم إن شاء الله. وحصولك على رتبة عسكرية يدل ذلك على الحسم والحزم في مواجهة التحديات التي تواجهك وقد تدل على الإرتقاء لك والمنصب فى مجال عملك، وقد يدل على تحقيق أمر يحقق لكم القوة و الخير جميعاً.

والإمضاء يدل على تيسير أمور وقضاء حاجة لك، أو قضاء مصلحة فى جهة حكومية، وإن كنت تسعى للحصول على ميراث فسوف يتم لك ذلك، ويدل الإمضاء على الرزق و زيادة الخير، ويدلُ أيضاً على تحقيق أمنية و إنهاء موضوعات بحسن نهاية وبدون أي مشكلات أو أي ضرر، وقد يدل على اتخاذ قرارات حاسمة وجريئة. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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