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مصر تدين الهجوم الإرهابى بالسويداء فى سوريا

عرب وعالم

الخارجية المصرية
الخارجية

وكالات : حنان حمدتو

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سوريا

الإرهاب

الجرحى

وزارة الخارجية المصرية

أدانت الخارجية المصرية بأشد العبارات التفجيرات الإرهابية التي ضربت محافظة السويداء في جنوب سوريا، ما أسفر عن مقتل 110 أشخاص بالإضافة إلى عشرات الجرحى، بعضهم في حالة حرجة، وأعرب البيان عن خالص التعازي لذوى الضحايا ولأبناء الشعب السوري الشقيق.

وأضافت وزارة الخارجية المصرية  في بيان لها أن موقف مصر ثابت وحاسم من أهمية محاربة كل التنظيمات الإرهابية وكل من يتورط فى تمويلها ودعمها وتوفير الملاذات الآمنة والغطاء السياسى لها، مشيرًا إلى أن مصر مستمرة فى بذل مساعيها مع كل الأطراف السورية للتوصل إلى حل سياسى للأزمة السورية فى إطار عملية جنيف، ووفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 وسائر قرارات الشرعية الدولية، بما يلبى الطموحات المشروعة للشعب السوري الشقيق، ويحافظ على وحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها، ويوفر الظروف المثلى للقضاء نهائيا على كل أشكال الإرهاب.

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