ساويرس : هذه حقيقة الصراع بين الإخوان وعبد الناصر

26 يوليه 2018 - 11:00 ص

قال المهندس ورجل الأعمال نجيب ساويرس إن الصراع بين الإخوان والرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان بسبب من يكون على رأس الحكم.

وأضاف ساويرس في تدوينة مصغرة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "100% الخناقة بعد كدة على من يحكم".

جاء هذا في رده على الكاتب الصحفي جمال سلطان رئيس تحرير صحيفة المصريون، بأن هناك حقيقة دامغة لا يملك أي قارئ للتاريخ المصري الحديث أن ينكرها أو يتجاهل حضورها، وهي أن ما حدث في يوليو 1952 كان شراكة بين المقدم جمال عبد الناصر والمرشد العام لجماعة الإخوان حسن الهضيبي.

وقد تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي على "تويتر" مع تدوينة ساويرس، حيث غرد حساب مواطن تحت الصفر: "يعجبني فيك ياحج نجيب إنك حقاني في السياسة".

وغرد حساب محمد عيد: "هو ليه تاريخنا بتتعدد رواياته أنا زهقت من الحقائق".

وتساءل حساب فادي: "لو ده صح طب أمريكا كان موقعها أيه مع ولا ضد؟".