بالفيديو.. أول لقاء بين "جيمس بوند" و"صلاح"

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احتفل الممثل الإنجليزى دانيال كريج، والمشهور بـ"جيمس بوند"، بفوز نادي ليفربول الإنجليزي المحترف بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، على نظيره مانشستر سيتي، حيث ذهب إلى لاعبي الفريق في غرفة الملابس وحرص علي تقديم التهنئة للفرعون المصري.

وفاز نادي ليفربول الإنجليزي على مانشستر سيتي بنتيجة  2 – 1 فى المباراة التى جمعتهما فجر اليوم، الخميس، بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال.

وبادر مانشستر سيتى بالتسجيل عن طريق ليروى سانى فى الدقيقة 57، قبل أن يتمكن محمد صلاح من إدراك التعادل لنادى ليفربول فى الدقيقة 63، بينما تمكن ساديو مانى من تسجيل هدف ليفربول الثانى من ركلة جزاء فى الدقيقة 94 من عمر المباراة.

وشارك محمد صلاح فى الدقيقة 62، بعدما بدأ المباراة على مقاعد البدلاء، وقدم عرضاً رائعاً، حيث تمكن من تسجل هدف التعادل لنادى ليفربول بعد دقيقة واحدة من نزوله لأرض الملعب، كما كاد أن يسجل هدفاً أخر فى الدقيقة 68، لولا العارضة التى تصدت لتسديدة "الفرعون المصري".

وقام دانيال كريج بالتقاط الصور التذكارية مع لاعبي ليفربول وتبادل أطراف الحديث معهم داخل غرفة خلع الملابس عقب نهاية المباراة.
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