حماية المستهلك: تناول أدوية بها مادة فالسارتان يصيبك بالسرطان

وكالات : حنان حمدتو
حذّر جهاز حماية المستهلك، من التعامل مع المستحضرات المصنعة من مادة “فالسارتان” بناء على التقارير الصادرة من الوكالة الأوروبية، التى تفيد بوجود شوائب مضرة “قد تكون مسرطنة” بمادة Valsartan وتستخدم هذه المادة لعلاج ضغط الدم المرتفع واختلال عضلة القلب.
وقال اللواء راضى عبد المعطى، رئيس الجهاز، فى تصريحات صحفية، اليوم بإن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة أصدرت تحذيرًا لجميع الصيادلة والأطباء والمرضى المصريين من خلال منشورها من مادة الـ Valsartan الموجودة فى الأدوية، وهى كالتالى
Valsarcard 80mg tab
فالسركارد أقراص 80
Valsarcard Comb 80/12.5mg tab
فالسركارد اقراص مركب 80 /12.5
Valsarcard Comb 160/12.5mg tab
فالسركارد اقراص مركب 160 /12.5
Elimolivan 5/160mg tab
ايليموليفان أقراص 5/160
Pressthioval tab
برسثيوفال أقراص
Zarlodip tab
زارلوديب أقراص
Alkapress Plus 5/160mg F.C. tab
الكابرس بلس 160
Disartan 80mg cap
دايسارتان 80
Disartan Co 80mg cap
دايسارتان كو 80
Disartan 160mg cap
دايسارتان 160
Disartan Co 160mg cap
دايسارتان كو 160
Amilo Plus tab
اميلو بلس أقراص
Blokatens 5/160mg tab
بلوكاتنس اقراص 5/160
Blokatens 10/160mg tab
بلوكاتنس اقراص 10/160
وأضاف “عبد المعطى” أن الجهاز قام باستدعاء ممثلى شركات الأدوية المنتجة لهذه المستحضرات وإعلانهم بسحب كل الكميات الموجودة بالصيدليات أو لدي الموزعيين علي الفور وقد تعهد ممثلى الشركات بسرعة سحب الأدوية المشار إليها، وتكليف الصيدليات برد قيمة الأدوية التى تم بيعها للمستهلكين وفقا لقانون حماية المستهلك.
وأكد عبد المعطى أن الجهاز سوف يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى للتأكد من التزام الشركات بسحب الأدوية المنوه عنها من الأسواق مناشدا الصيدليات بسرعة سحب الأدوية والمواطنين بعدم استخدام المستحضرات المشار إليها.
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