رسالة صادمة من قائد بالحرس الإيرانى إلى ترامب

26 يوليه 2018 - 12:51 م

حذر أحد قادة الحرس الثورى الإيرانى الميجر جنرال قاسم سليماني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من توجيهه الحديث إلى رئيس دولته حسن الروحانى، مطالبًا إياه بالحديث إليه إذا كان يريد استخدام لغة التهديد.

ووفق ما نقلته وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء عن سليماني الذى قال: "كجندي.. من واجبي الرد على تهديدات ترامب إن كان يريد استخدام لغة الوعيد".

بينما نقلت قناة العالم الإيرانية الناطقة بالعربية عن سليماني قوله، إن البحر الأحمر لم يعد آمناً مع وجود القوات الأمريكية في المنطقة، مضيفا: "أنا ندكم وقوات قدسي هي أنداد لكم.. أنا أقول لكم يا سيد ترامب المقامر، أقول لك اعلم أن في اللحظة التي أنت فيها عاجز عن التفكير نحن قريبون منك في مكان لا تتصوره أبداً".

وقال سليماني محذراً ترامب من الحرب، إنها “ستدمر كل ما تمتلكه”، قائلا: "أنت تعلم أن هذه الحرب ستدمر كل ما تمتلكه، أنتم ستبدأون هذه الحرب لكن نهايتها نحن من سيفرضها، لذلك عليك الانتباه من إهانة الشعب الإيراني ورئيس جمهوريتنا، عليك أن تفهم ما تقول، وتسأل من سبقوك واستفد من تجاربهم، بالتأكيد أن هناك داخل أمريكا أشخاصاً ومؤسسات بحثية كبيرة يقومون بتعليمك”.

وأضاف: “أتهددنا، نحن عشاق الموت؟ وأنا عطش لأن أريق دمائي في هذا المجال. نحن عطشى، أتهددنا؟”.

وتابع مخاطباً الإدارة الأمريكية: “أنتم تعرفون قوتنا في المنطقة وتعرفون إمكانيتنا في الحرب غير المتكافئة”.

وكانت إيران قد رفضت تحذيراً من ترامب قال فيه إنها تخاطر بعواقب وخيمة “لم يشهد مثيلها من قبل عبر التاريخ سوى قلة” إن هي وجهت تهديدات للولايات المتحدة.