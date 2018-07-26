  • الجمعة 27 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر06:45 ص
بحث متقدم
خسوف القمر بالقرن الواحد والعشرين سيكون بالأقصر السبت

"أزهري" عن خسوف القمر: "بروفة ليوم القيامة"

ترامب وأردوغان

واشنطن تهدد بفرض عقوبات ضد تركيا

بالفيديو.. سمير فرج: السيسي لن يدخل في تحالفات دولية

"الإخوان" في حالة هدوء لهذا السبب الخطير

صيدلية

"الصيادلة" تفجر مفاجأة عن الأدوية المسرطنة في مصر

وزير الخارجية سامح شكري

«الخارجية» للمسافرين إلى السودان: بلاش ترامادول

البيت الأبيض

لهذه الأسباب.. أمريكا تُفرج عن المعونة العسكرية لمصر

الفريق سامي عنان

حزب «عنان» يكذب البيانات المنسوبة إليه: «مجهولة المصدر»

الدكتور عبدالله بركات عميد كلية الدعوة الأسبق

عبدالله بركات: أبرأ إلى الله من الإخوان والعنف

جمال عبدالناصر

تقصي حقائق 67 أدانت «عبدالناصر» في النكسة

الشرطة تعاين موقع الحادث

بالصور.. تفاصيل جديدة عن مقتل مدير سد النهضة

بالفيديو.. سما المصري: "أنا مستعدة للسجن"

الصفحة الأخيرة

سما المصري
سما المصري

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. سما المصري تدخل تحدي "كيكي"

#

سما المصرى ترضع قردًا وتعلق.. كل الفانز نفسهم يبقوا قرود

#

"عبد الغني": مدرب مصري يقود المنتخب الوطنى

#

سما المصرى تنشر صورة فاضحة لـ"تامر أمين"

أكدت الراقصة الاستعراضية سما المصري أنها مستعدة لتقديم نفسها للمحاكمة بسبب رقصة كيكي لافتة إلى أنها لا تخاف من أمر فعلته مقتنعة به أنه حرية شخصية.

وقالت "المصري" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "العاشرة مساء": "أنا عن نفسي على استعداد للمحاكمة، وممكن أسلم نفسي، بس أنا هتحبس على إيه، مش منطق إني أتحبس في رقصة.. دي حرية شخصية".

وأضافت قبل أن نعاقب المشاركين فى التحدي، ونعتبر أن ما قاموا به جريمة تستحق العقاب، يجب محاسبة أيضًا سائقي النقل والميكروباص الذين يقفون فى الطريق ما يعرض حياة الناس للخطر.

 وأضافت المصري، أن رقصة "كيكي" لا تُشكل أي خطر على حياة راقصيها، وأنها لن تستمر طويلًا، وأن الغالبية العظمى من المشاهير الذين نفذوها، شاركوا في هذا التحدي في كومباوندات".

 كانت سما المصرى شاركت في تحدي "كيكي، بطريقتها الخاصة، حيث نشرت فيديو عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيه وهي ترتدي "جلابية"، وترقص على أغنية "عم يا صياد"، للمطرب الشعبي محمود الليثي.

يُذكر أن عددًا من الفنانين خاضوا التحدي الشهير الذي انتشر الأيام الماضية، وكان من ضمنهم الفنانة دينا الشربيني، والفنانة درة، والفنانة ياسمين رئيس.

شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإخوان المسلمون وانقلاب يوليو

جمال سلطان

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

امرأة التلفزيون!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحقبة الزاهية فى بلادي (1- 2)

د. هشام الحمامي

الارتزاق وسيلة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» رد ناري من الرئاسة التركية على تهديدات ترامب
» الكشف عن السبب الحقيقي لحادثة مطار أبوظبي
» البورصة تخسر 8.6 مليار جنيه في 4 جلسات
» داعية تركي يدفع مليون يورو ليصبح ماسونيا
» شاهد.. عرض مذهل لمسن مصري بكرة القدم
» معلومة هامة عن أدوية الضغط والقلب المسرطنة
» تفاصيل زيارة وفد اقتصادي إسرائيلي القاهرة
» عالم أزهري: الخسوف بروفة ليوم القيامة
» بالفيديو.. تطوير شاشة مرنة غير قابلة للكسر
» هبوط قياسي لسهم فيسبوك بالبورصة الأمريكية
» «المركزي» ينفي طرح عملات من فئة 500 و 1000 جنيه

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى