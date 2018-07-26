بالفيديو.. سما المصري: "أنا مستعدة للسجن"

26 يوليه 2018 - 01:13 م

أكدت الراقصة الاستعراضية سما المصري أنها مستعدة لتقديم نفسها للمحاكمة بسبب رقصة كيكي لافتة إلى أنها لا تخاف من أمر فعلته مقتنعة به أنه حرية شخصية.

وقالت "المصري" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "العاشرة مساء": "أنا عن نفسي على استعداد للمحاكمة، وممكن أسلم نفسي، بس أنا هتحبس على إيه، مش منطق إني أتحبس في رقصة.. دي حرية شخصية".

وأضافت قبل أن نعاقب المشاركين فى التحدي، ونعتبر أن ما قاموا به جريمة تستحق العقاب، يجب محاسبة أيضًا سائقي النقل والميكروباص الذين يقفون فى الطريق ما يعرض حياة الناس للخطر.

وأضافت المصري، أن رقصة "كيكي" لا تُشكل أي خطر على حياة راقصيها، وأنها لن تستمر طويلًا، وأن الغالبية العظمى من المشاهير الذين نفذوها، شاركوا في هذا التحدي في كومباوندات".

كانت سما المصرى شاركت في تحدي "كيكي، بطريقتها الخاصة، حيث نشرت فيديو عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيه وهي ترتدي "جلابية"، وترقص على أغنية "عم يا صياد"، للمطرب الشعبي محمود الليثي.

يُذكر أن عددًا من الفنانين خاضوا التحدي الشهير الذي انتشر الأيام الماضية، وكان من ضمنهم الفنانة دينا الشربيني، والفنانة درة، والفنانة ياسمين رئيس.

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