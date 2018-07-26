26 يوليه 2018 - 01:27 م

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الخميس، تجديد حبس لاعب نادى أسوان حمادة السيد 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في اتهامه بالانضمام لتنظيم داعش.

والتمس دفاع المتهم إخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة أو استبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية طبقا لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكانت النيابة أجرت تحقيقاتها مع المتهم في القضية رقم 840 لسنة 2017، ووجهت إليه تهمة الانضمام والتواصل مع تنظيم داعش الإرهابي، والانتماء لجماعات محظورة، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وارتكاب جرائم الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، والتخطيط لقلب نظام الحكم ومعاداة أجهزة الدولة، وتبنى أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر.

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الخميس، تجديد حبس لاعب نادى أسوان حمادة السيد 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في اتهامه بالانضمام لتنظيم داعش.

والتمس دفاع المتهم إخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة أو استبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية طبقا لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكانت النيابة أجرت تحقيقاتها مع المتهم في القضية رقم 840 لسنة 2017، ووجهت إليه تهمة الانضمام والتواصل مع تنظيم داعش الإرهابي، والانتماء لجماعات محظورة، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وارتكاب جرائم الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، والتخطيط لقلب نظام الحكم ومعاداة أجهزة الدولة، وتبنى أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر.