إطلاق أسماء شهداء الجيش والشرطة على الشوارع والمدارس

26 يوليه 2018 - 01:37 م

نظمت محافظة القاهرة احتفالية كبرى اليوم من أجل تكريم 22 من أسر شهداء الجيش والشرطة، فضلاً عن إعلان المحافظة قرار بإطلاق أسماء الشهداء على عدد من شوارع ومدارس المحافظة .

وقال المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة خلال حضوره حفل التكريم، إن هذه الاحتفالية تقيمها المحافظة بشكل دوري تخليداً لذكرى شهدائنا الأبرار وأن إطلاق أسمائهم على شوارع ومدارس العاصمة يتم بالتنسيق الكامل مع أسر الشهداء ووزارتي الداخلية والدفاع مؤكدًا عطائهم وتضحياتهم بأنفسهم لحماية البلاد من الهجمات الشرسة للإرهاب الذي يستهدف البلد واستقرارها داعيًا ذويهم أن يفتخروا بأبنائهم وأزواجهم كشهداء عظماء فدوا البلد بأرواحهم للحفاظ علي أمنها واستقرارها.

وتم إطلاق أسماء شهداء القوات المسلحة والشرطة على عدد من المدارس القريبة من أماكن إقامتهم العميد طيار أ .ح / محمد رفعت مندوه الحسيني على مدرسة صلاح الدين الابتدائية بمصر الجديدة، العقيد / حسام حمزة عبد العزيز على مدرسة زهراء مدينة نصر الثانوية الرسمية لغات بحي شرق مدينة نصر، النقيب طيار / محمد صبري الفرماوي على مدرسة الأميرية الإعدادية بنين بحي الزيتون، العميد / أحمد أمين عشماوي على مدرسة الكواكب التجريبية بحي مصر الجديدة ، والرائد / محمد غنيم على مدرسة الزيتون الإعدادية بنات بحي الزيتون، والنقيب / على أحمد شوقي على مدرسة المعادي الثانوية بنين بحي المعادي، والعريف / عماد أمير رشدي على مدرسة القطامية الإعدادية بنين بالقاهرة الجديدة، وأمين الشرطة / عادل مصطفى على مدرسة جزيرة دار السلام الابتدائية بحي البساتين ودار السلام، والنقيب / شادي علاء الدين العاصي على المؤسسة الرسمية لغات بحي حدائق القبة، والنقيب / إسلام مشهور على مدرسة زهرة المدائن بحي النزهة، وأمين شرطة / صابر أبو تاب على مدرسة حلوان الثانوية بنات بحي حلوان.

كما تم إطلاق اسم العقيد / حازم إبراهيم حامد على شارع 99 ب حي الزهور بحي المقطم ، واسم النقيب / محمد حامد إبراهيم على شارع بدون اسم متفرع من أول شارع الخمسين بزهراء المعادي بحي البساتين ، واسم العميد / هشام العزب على شارع المنتزه بحي النزهة ، واسم الرائد / زياد جاد على شارع شباب المهندسين من شارع النصر بحي شرق مدينة نصر ، واسم الرائد / أيمن حاتم رفعت على شارع جبارس بحي مصر الجديدة ، واسم النقيب / محمد أسامة على شارع مصنع الخميرة بحي السلام أول ، واسم النقيب / محمد عاشور على شارع خليل عويس بحي مصر القديمة .

كما شهد الحفل تكريم عدد من رموز الدولة بإطلاق أسمائهم على شوارعها حيث تم إطلاق اسم الدكتورة توحيدة عبد الرحمن على شارع الحمام بمصر الجديدة كأول طبيبة مصرية تم تعينها بالحكومة المصرية عام 1932، واسم الشاعر / حسين السيد على شارع البرامكة بحي شرق مدينة نصر وذلك بناء على طلب وزارة الثقافة وتقديراً لأعماله ودوره في بث الروح الوطنية من خلال أشعاره، واسم الشيخ / محمد عياد طنطاوي على شارع بدون اسم بمساكن المعراج بحي البساتين .