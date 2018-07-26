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التنمية المحلية تحذر: لا نتهاون فى التعدى على أملاك الدولة

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الشعراوى
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وكالات : حنان حمدتو

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أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن قوات إنفاذ القانون وأجهزة الدولة المعنية سوف تتعامل بكل حسم مع كل حالات التعدي لإعادة حق الدولة كاملا، مشيرًا إلى أن الدولة قادرة على استرداد حقها وصادقة في تنفيذ ذلك لإعادة حق الشعب فيما يخص التعديات على أراضي وأملاك الدولة.

وأشاد شعراوي، في بيان صحفي، صادر عن وزارة التنمية المحلية، اليوم، بالتعاون الكامل من قوة إنفاذ القانون في دعم وتأمين الموجة العاشرة مؤكدًا أهمية أن يكون تنفيذ الإزالات بالتوازي في كل المواقع للإسراع بإزالة التعديات وتحقيق الأرقام المستهدفة, فيما يخص الأراضي المستردة أو المبالغ المالية المطلوب تحصيلها .

يشار إلى أن غرفة عمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية تواصل متابعتها اليومية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظات عمليات تنفيذ الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والتي بدأتها مطلع الأسبوع الجاري.


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