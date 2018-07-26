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إسرائيل تشترى أكبر صفقاتها فى الأسلحة والطائرات

عرب وعالم

طائرات
طائرات

وكالات : حنان حمدتو

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قررت إسرائيل شراء طائرات مقاتلة من طراز F-15 حديثة ذات قدرات مراوغة، وسرب من مروحيات النقل، وطائرات إعادة التزود بالوقود، بقيمة تصل إلى 11 مليار دولار.

وأكدت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن هذه الصفقة هى الأكبر فى تاريخ إسرائيل وتشمل الصفقة التي تبلغ قيمتها 11 مليار دولار ثلاثة مكونات رئيسية: سرب طائرات مقاتلة، وسرب طائرات هليكوبتر للنقل، وطائرات للتزود بالوقود، والمكونان الأخيران حاسمان بشكل خاص، وهما في الواقع المحرك الذي يجتذب الصفقة بأكملها، لأن طائرات التزود بالوقود الحالية ونظام طائرات الهليكوبتر التابع لقوات الجيش الإسرائيلي قديمة جداً وتتطلب استبدالها فوراً".

وأضافت: "مثل جميع عمليات الاستحواذ على أسلحة جوية في العقود الأخيرة، سيتم تمويل الصفقة الحالية أيضًا من خلال المساعدات الدفاعية الأمريكية".

ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي تفاوضا منذ وقت طويل، وكانت المعضلة الرئيسية هي ما إذا كان سيتم تقسيم الصفقة، أو شراء كل عنصر على حدة من جهة تصنيع أخرى، أو توطيده وشراء مكوناته الثلاثة من نفس الشركة المصنعة، وبالتالي تحقيق شروط أفضل في الصفقة، المتعلقة بالتمويل والعرض والصيانة”.

وأشارت إلى أنه سيتم عقد الصفقة مع شركة “بوينغ” الأمريكية، لافتة إلى أن صفقة الطائرات الأخيرة التي أبرمتها إسرائيل مع هذه الشركة كانت قبل حوالي 20 سنة .


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