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عفو رئاسي عن 719 سجينا احتفالاً بثورة يوليو

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قرار جمهوري بالعفو عن سجناء احتفالاً بثورة يوليو

الإخوان

محمد مرسي

الشعب المصري

القيادات الإخوانية

إسلام الكتاني

قامت وزارة الداخلية بتنفيذ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم (334/ 2018) بالعفو عن سجناء بمناسبة الاحتفال بالذكرى 66 لثورة يوليو، حيث تم الإفراج عن  719 سجينا.

كان قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة؛ حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 202 نزيل ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 517 نزيلًا إفراجًا شرطيًا بإجمالي 719 مفرجا عنهم.


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