هذه الأسباب تمنع الإخوان من الاعتراف بأخطائهم

26 يوليه 2018 - 02:09 م

قال إسلام الكتاتنى، الخبير فى الحركات الإسلامية، إن القيادات الإخوانية لا تتسم بالذكاء السياسى وتفتقر رؤية شاملة للأحداث والمواقف، حيث إن الشعب المصرى لامس الكثير من هذه الأحداث فى 30 يونيو أبرزها رفض المعزول محمد مرسى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وأضاف "الكتاتنى" فى تصريح لـ"المصريون": "طريقة تفكير الجماعة ألقت بهم فى السجون وجعلت شعبيتهم ضعيفة فمنهم الخائف ومنهم غير الواثق فى قراراتهم، وذلك بسبب وجود قناعة نفسية لديهم بأنهم دائمًا على حق وهذا أمر موجود عند الإخوان".

وتابع: "المجموعة المختلفة مع الجماعة والمنشقين عنها، حاليًا قاموا بمواجهة أخطائهم والاعتراف بها ولم يستمروا فى المضى وراء أفكار لم يجنوا من ورائها إلا الخيبة والفشل".

وأكد الخبير فى الحركات الإسلامية، أن من أهم الأسباب التى تجعل الإخوان لا يعترفون بأخطائهم، الاستعلاء لأنهم يرون أن الجبهات والمعارضين لهم أقل منهم، وهم الأفضل دائمًا.

واستكمل: "الجماعة فى الوقت الحالى وبعد فشلها فى تسيير أمور الدولة عايشين فى دور إحنا مظلومين، كل ذلك من أجل أن ينالوا الحشد الشعبى الداخلى والتعاطف الخارجى فى آن واحد للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر".

ولفت "الكتاتنى"، إلى أنهم لم يتكيفوا مع الواقع الحالى ولم يعترفوا بأخطائهم بسبب أمراض نفسية، وما رأوه من دعم خارجى جعل نفوسهم تحدثهم بأنهم الأقدر على جميع مؤسسات الدولة بحس أوهامهم.

وأشار، إلى أن الإخوان تنازلوا عن مطالبهم التى أصروا على تنفيذها خلال اعتصامى رابعة العدوة والنهضة وتمسكوا بها لفترة كبيرة بعد فض الاعتصامات وأبرزها شرعية المعزول مرسي، وهم يطالبون فى الوقت الراهن بالمصالحة وهو شىء متوقع ويثبت أن شباب الإخوان تم خداعهم فى الوقت الراهن من القيادات للضغط بهم على النظام للإفراج عنهم.

وأضاف الخبير فى الحركات الإسلامية: "عدم اعتراف الإخوان بأخطائهم يصب فى مصلحة النظام لأنهم لو اعترفوا سيدخلون فى مصالحات حقيقية".

واختتم قائلاً: "الجزء الأكبر من رفض الإخوان الاعتراف بأخطائهم أن القيادات لا تعترف بأنها فاشلة وأنها دائمًا على حق وكل ما يريدون تأكيده أن الظروف الأمنية والوضع الحالي، جعلهم مسجونين ومشردين، على الرغم من ذلك فإن لديهم القدرة بالتغلب على هذه الظروف، لكنهم سيستمرون فى طريقهم وهذا الرفض إلى أن يتغير النظام الحالى لأن قيادات الإخوان غبية ولن تتغير الدنيا معها".