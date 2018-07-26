  • الجمعة 27 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر06:45 ص
بحث متقدم
خسوف القمر بالقرن الواحد والعشرين سيكون بالأقصر السبت

"أزهري" عن خسوف القمر: "بروفة ليوم القيامة"

ترامب وأردوغان

واشنطن تهدد بفرض عقوبات ضد تركيا

بالفيديو.. سمير فرج: السيسي لن يدخل في تحالفات دولية

"الإخوان" في حالة هدوء لهذا السبب الخطير

صيدلية

"الصيادلة" تفجر مفاجأة عن الأدوية المسرطنة في مصر

وزير الخارجية سامح شكري

«الخارجية» للمسافرين إلى السودان: بلاش ترامادول

البيت الأبيض

لهذه الأسباب.. أمريكا تُفرج عن المعونة العسكرية لمصر

الفريق سامي عنان

حزب «عنان» يكذب البيانات المنسوبة إليه: «مجهولة المصدر»

الدكتور عبدالله بركات عميد كلية الدعوة الأسبق

عبدالله بركات: أبرأ إلى الله من الإخوان والعنف

جمال عبدالناصر

تقصي حقائق 67 أدانت «عبدالناصر» في النكسة

الشرطة تعاين موقع الحادث

بالصور.. تفاصيل جديدة عن مقتل مدير سد النهضة

إطلاق أسماء رموز الدولة على شوارع القاهرة

آخر الأخبار

عاطف عبد الحميد
عاطف عبد الحميد

وكالات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

إطلاق أسماء شهداء الجيش والشرطة على الشوارع والمدارس

#

إحالة أعضاء حملة "لا والنبي يا عبدو" إلى محكمة أمن الدولة

#

تجديد حبس 6 متهمين من "ألتراس أهلاوي"

#

القبض على "القرموطي" أثناء غسل سيارته بالشارع

الشهداء

حي البساتين

القاهرة

مدينة نصر

محافظة القاهرة

أعلن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، عن إطلاق اسم عدد من رموز الدولة على شوارع العاصمة حيث تم إطلاق اسم الدكتورة توحيدة عبد الرحمن على شارع الحمام بمصر الجديدة كأول طبيبة مصرية تم تعيينها بالحكومة المصرية عام 1932.

وتم إطلاق اسم الشاعر حسين السيد على شارع البرامكة بحي شرق مدينة نصر وذلك بناء على طلب وزارة الثقافة وتقديرًا لأعماله ودوره في بث الروح الوطنية من خلال أشعاره، واسم الشيخ محمد عياد طنطاوي على شارع بدون اسم بمساكن المعراج بحي البساتين.

جاء ذلك خلال احتفالية تكريم 22 أسرة من أسر شهداء الجيش والشرطة الذين قامت المحافظة بإطلاق أسمائهم علي عدد من شوارع القاهرة ومدارسها مؤخراً.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإخوان المسلمون وانقلاب يوليو

جمال سلطان

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

امرأة التلفزيون!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحقبة الزاهية فى بلادي (1- 2)

د. هشام الحمامي

الارتزاق وسيلة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» رد ناري من الرئاسة التركية على تهديدات ترامب
» الكشف عن السبب الحقيقي لحادثة مطار أبوظبي
» البورصة تخسر 8.6 مليار جنيه في 4 جلسات
» داعية تركي يدفع مليون يورو ليصبح ماسونيا
» شاهد.. عرض مذهل لمسن مصري بكرة القدم
» معلومة هامة عن أدوية الضغط والقلب المسرطنة
» تفاصيل زيارة وفد اقتصادي إسرائيلي القاهرة
» عالم أزهري: الخسوف بروفة ليوم القيامة
» بالفيديو.. تطوير شاشة مرنة غير قابلة للكسر
» هبوط قياسي لسهم فيسبوك بالبورصة الأمريكية
» «المركزي» ينفي طرح عملات من فئة 500 و 1000 جنيه

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى