إطلاق أسماء رموز الدولة على شوارع القاهرة

26 يوليه 2018 - 02:13 م

أعلن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، عن إطلاق اسم عدد من رموز الدولة على شوارع العاصمة حيث تم إطلاق اسم الدكتورة توحيدة عبد الرحمن على شارع الحمام بمصر الجديدة كأول طبيبة مصرية تم تعيينها بالحكومة المصرية عام 1932.

وتم إطلاق اسم الشاعر حسين السيد على شارع البرامكة بحي شرق مدينة نصر وذلك بناء على طلب وزارة الثقافة وتقديرًا لأعماله ودوره في بث الروح الوطنية من خلال أشعاره، واسم الشيخ محمد عياد طنطاوي على شارع بدون اسم بمساكن المعراج بحي البساتين.

جاء ذلك خلال احتفالية تكريم 22 أسرة من أسر شهداء الجيش والشرطة الذين قامت المحافظة بإطلاق أسمائهم علي عدد من شوارع القاهرة ومدارسها مؤخراً.