فنانة مشهورة تكشف عن حقيقة ديانتها لمتابعيها

26 يوليه 2018 - 02:22 م

كشفت الفنانة التركية بيرين سات عن حقيقة ديانتها، وذلك خلال ردها على متابعيها على موقع الصورو الفيديوهات "إنستجرام".

وقال سات فى تعليقها على صورة لها ردًا على تساؤل تم توجيهه إليها: "أثارت النجمة التركية بيرين سات الجدل، عندما أفصحت عن ديانتها، حيث ردّت على متابعة لها عبر صفحتها الخاصة على إنستجرام، عندما سألتها: “هل انت مسلمة؟”، فقالت: ”انا ولدت مسلمة ولكني علمانية وامرأة مستقلة”.

رد سات على هذا السؤال أثاراستغراب بعض المتابعين، وهي المعروف عنها أنها ترفض هذه الأسئلة.