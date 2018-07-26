مكتب تموين يغلق أبوابه فى وجه المواطنين ببنها

سادت حالة من الغضب والاستياء بين مواطني الوحدة المحلية بكفر الجزار والقرى المجاورة، بسبب سوء الخدمة المقدمة بمكتب تموين كفر الجزار ببنها التابع لمديرية التموين بمحافظة القليوبية وسوء تعامل مدير المكتب والموظفين مع الجمهور وغلقه الأبواب أمامهم والامتناع عن تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار عدد من المواطنين إلى قيام مدير المكتب بإغلاق الباب في وجه المواطنين الذين اعترضوا على أسلوب التعامل وأخطروه بأنهم سيقدمون شكاوى ضده وضد المكتب وسوء الخدم وسوء التعامل بشكل لا يليق بآدميتهم.

وأكد المواطنون المتعاملون مع المكتب أن الوضع سيئ جدًا والمكان المخصص لتقديم الخدمة الخاصة بالتموين والبطاقات وإضافة المواليد لا يليق بالمواطنين، بالإضافة إلى أن المكتب محاصر بمياة الصرف الصحى والدخول له من خلال المعابر الحجرية كما انه محاصر بالقمامة والحيوانات والباعة الجائلين بشكل سرى جدا.

وطالب الأهالى اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية ووكيل وزارة التموين بالتدخل لتغيير أساليب التعامل مع المواطنين من خلال موظفيه الذين يخالفون توجيهات الرئيس والمحافظ بحسن التعامل مع المواطنين.