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رامى عياش يوجه رسالة حادة لقيادات الأحزاب فى لبنان

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رامى عياش
رامى عياش

وكالات : حنان حمدتو

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وجه الفنان اللبناني رامي عياش هجومًا قاسيًا على من سمّاهم "قيادات الجبل" وهو يقصد القائمين على الأحزاب السياسية ببلاده، مشيرًا إلى أنه هذه الرسالة تمثل صرخة وجع الشعب اللبناني.

وقال عياش خلال بعض التغريدات على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "لو علم الكمال والمجيد بهذا التدهور بين قيادات الجبل لكفر، شبابنا وصبايانا قاعدين بلا شغل حقيقي فبدل التراشق الكلامي اجمعوا شبابكم وانهضوا للعمل عوضاً عن التلهي بالقيل والقال ينبغي أن تكونوا المرجع الصالح والمثال الأعلى لأبناء الجبل على خدمة الجبل، وعلى تأمين فرص عمل للشباب".

وتابع عياش قائلاً: "ما يحدث ليس من شيم وعادات بني معروف. ولك حتى نسّيتونا روحانياتنا، ولهّيتونا بغير أشياء وما تعلّمناها مظبوط.. شي بيشرّف! انهضوا للعمل بدل القيل والقال. وجع الناس وإيجاد فرص عمل لهم وإنشاء مؤسسات في مناطقهم هي الأهم، لا تلعبوا بتاريخنا النظيف يا حضرات".

جدير بالذكر شهدت الأيام الأخيرة توتر العلاقات بين الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني بالإضافة إلى بعض الأخذ والرد.


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