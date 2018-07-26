«السيسي» يصدر قانونًا بتعديل ضرائب الدخل

26 يوليه 2018 - 02:58 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 158 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي وافق عليه مجلس النواب.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر منذ قليل، القرار الجمهورى رقم 326 لسنة 2018 بمد خدمة المحاسبة منى صلاح الدين أمين توحيد، نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لمدة سنة اعتبارًا من 27 /7 /2018.

ونشر القرار فى الجريدة الرسمية الصادرة اليوم.