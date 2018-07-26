"أم بيومي" تغرق في المياه والأطفال تسبح في الشوارع

سادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالي منطقة أم بيومي بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بسبب انفجار خط مياه الشرب الرئيسي بشارع أحمد عرابي مما أدى إلى غرق الشارع بالمياه وشلل تام للحركة بالشارع، ومنع الأهالي من الخروج من منازلهم والذهاب لأعمالهم .





واتخذ الأطفال من المشكلة متنزهًا لهم للاستمتاع بالمياه والسباحة هروبًا من درجة الحرارة المرتفعة.





وقال أحمد الشيخ أمين مساعد حزب النصر، إن منطقة أم بيومي تشهد العديد من الإهمال بسبب سوء الخدمات وعدم اهتمام المسئولين بسرعة حل المشاكل التي تواجه الأهالي.





وأضاف الشيخ لـ"المصريون"، أن خطوط المياه دائمة الأعطال ودائمًا ما تحدث تلك المشاكل، وأنهم توجه بالعديد من الشكاوي للمسئولين لوجود حلول حقيقة غير المسكنة لتفادي تلك المشكلات والتي تصيب الأهالي بأزمات حقيقة مستمرة دون حل جذري لها مما ينذر باستمرار وتكرار تلك المشاكل.





وأشار الشيخ، إلي أن خط المياه الرئيسي بشارع أحمد عرابي بمنطقة أم بيومي انفجر مما أدي إلى غرق الشارع وانقطاع المياه عن المنطقة بالإضافة إلي شل حركة المرور وحبس الكبار والصغار داخل منازلهم، وأنه تقدم بالعديد من الشكاوي لكن دون جدوي.





وناشد أهالي المنطقة، اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، سرعة التدخل لحل تلك المشاكل التي يعاني منها الجميع دون البحث عن حلول حقيقة تنجح في القضاء علي انفجار خطوط المياه أو الصرف الصحي.



