مصر: مليشيات الحوثي تضر بالتجارة العالمية

26 يوليه 2018 - 03:54 م

أدانت مصر الهجوم الذي استهدف ناقلة النفط السعودية في البحر الأحمر من قبل مليشيات الحوثي في اليمن، مؤكدة أن ذلك يعد خرق للقوانين الدولية.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الخميس، أن هذا الهجوم يمثل خرقًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية التي تنص على حرية حركة الملاحة في الممرات المائية الدولية، فضلًا عن تأثيره السلبي على حرية حركة التجارة الدولية.

وجدد البيان مطالبة مصر للمجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بدوره نحو استعادة الشرعية إلى اليمن على أساس مقررات الشرعية الدولية الممثلة في قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، والتصدي لكافة الأعمال الإرهابية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وذكر التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، أن ناقلة نفط في البحر الأحمر تعرضت لأضرار بسيطة، إثر هجوم شنه الحوثيون.

وقال التحالف في بيان له، أمس الأربعاء، إن ناقلة النفط تعرضت لأضرار بسيطة، والميليشيات كادت أن تتسبب في كارثة بيئية، لافتًا إلى "استمرار تهديد الميليشيات الحوثية الإرهابية للملاحة في البحر الأحمر".