أصالة عن وفاة مي سكاف: "الحرية ما بتموت"

26 يوليه 2018 - 04:44 م

نعت الفنانة السورية الناشطة مي سكاف، والتي وافتها المنية، يوم الإثنين الماضي، في العاصمة الفرنسية باريس.

ونشرت أصالة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورة للراحلة ، وقالت: "الله يرحمها ويصبر قلب اللي بيحبوها وأهلها الحرة ماتت بس الحرية ما بتموت مهما نزفت مي سكاف الحرة".

يذكر أن مي سكاف بلغ عمرها 49 عاما، ونقلت إقامتها لباريس في 2013 من سوريا، حيث تم اعتقالها مرّات عدة، وأطلق السوريون المعارضون عليها ألقاب مثل "الفنانة الثائرة" و"الفنانة الحرة" و"أيقونة الثورة".