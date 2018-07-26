بالصور.. تفاصيل جديدة عن مقتل مدير سد النهضة

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محمد فضل- وكالات

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مقتل

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الشرطة الإثيوبية

مدير سد النهضة

كشفت الشرطة الإثيوبية، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة بشأن الحادثة المفاجئة التي أودت بحياة مدير مشروع سد النهضة في البلاد. ?

وأشارت صحيفة "إثيوبيان ريبورتر" الإثيوبية، إلى أنه تم العثور على المدير العام لمشروع سد النهضة، الذي يجري بناؤه على نهر النيل، ميتًا داخل سيارته في ساحة ميسكل في أديس أبابا صباح اليوم. 

لكن قائد الشرطة كشف لاحقًا أن مهندس سد النهضة قتل بالرصاص، فيما ستبدأ التحقيقات بشأن الحادث على الفور، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.

وكشفت الصحيفة الإثيوبية، أن محرك السيارة التي كان يقودها، وهي من طراز "تويوتا لاند كروزر V8 "، كان ما زال يعمل عندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث.

وقال مصور تابع لـ"رويترز"، إنه أثناء التقاطه صورا للحادث من داخل السيارة، لاحظ آثار دماء على ذراع مدير مشروع سد النهضة.

 وأكدت وكالة الأنباء الإثيوبية، خبر مقتل بيكيلي، لكن لم ترد حتى الآن، أي تفاصيل عن الحادث الغامض والظروف التي أحاطت به. وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الشرطة تحقق في الحادث، فيما تم نقل جثة مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي إلى المستشفى لتشريحها.





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