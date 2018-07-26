علماء فلك: نهاية العالم خلال أسبوع

26 يوليه 2018 - 06:01 م

حذر علماء الفلك من ظاهرة أطول خسوف للقمر، أو ما يسمى بالقمر الدموي، والذي سيستمر لأكثر من 100 دقيقة، غدًا الجمعة، موضحين أن ها الخسوف سينتج عنه كوارث طبيعية، أبرزها أخرها زلزال مدمر يضرب الأرض.

وذكر الباحث في علم الزلازل فرانك هوفيربييتس ـ بحسب موقع "ديلي ستار" ـ أنه سيحدث هذا الأسبوع زلزال عالمي عملاق والذي سيكتب نهاية العالم، لافتًا إلى أن ذلك الزلزال تبلغ شدته 7 درجات سيضرب أنحاء كثيرة من العالم في وقت واحد.

وأوضح الموقع أن نظرية هوفيربييتس القائمة على محاذاة الكواكب وتسببها في حدوث الزلازل، قديمة، ولكن العديد من المتابعين بدأوا يقتنعون أنه على حق.

وقد حدث ذلك سابقًا عام 2016، عندما وقع زلزال بقوة 7 ريختر في مدينة فانواتو، وبلغت قوته 6.6 بالمناطق المحاذية لشمال شرق المحيط الهادي.