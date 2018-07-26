26 يوليه 2018 - 06:31 م

قرر المستشار معتز حجاج، رئيس نيابة مركز دمنهور، حبس ربة منزل، لنشرها فيديوهات جنسية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لاستقطاب راغبي المتعة الحرام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من المقدم حسام البدرى، رئيس مباحث الآداب، بقيام ربة منزل بنشر فيديوهات جنسية لها في أثناء ممارسة الرذيلة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» لاستقطاب راغبي المتعة الحرام.

وتوصلت التحريات لتحديد هوية صاحبة المقاطع الجنسية تدعى «س. ح. ال» 35 عامًا، ربة منزل، ومقيمة دائرة مركز دمنهور، وأنها تمارس الرذيلة مع الرجال راغبي المتعة الجنسية الحرام مقابل أجر مادي.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمت مداهمة منزلها وإلقاء القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بصحة تلك الفيديوهات الجنسية، وأنها تخصها وشاركت في تصوير تلك المقاطع بغرض الترويج لها لجذب واستقطاب الرجال راغبي المتعة الجنسية الحرام.

تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات.