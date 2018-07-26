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إصلاح ماسورة مياه منطقة أم بيومي في القليوبية

قبلي وبحري

عملية الاصلاح
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في استجابة لما نشرته جريدة "المصريون" عن واقعة غرق شارع أحمد عرابي بمنطقة أم بيومي بشبرا الخيمة، تفقد اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، مع الجهاز التنفيذى والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركتى مياه وصرف صحى القاهرة الكبرى والقليوبية على مدار الساعة، أعمال إصلاح ماسورة مياه بعد أن حدث كسر مفاجئ بها اليوم بقطر 600 مللى في الشارع الرئيسي.

ومن جانبه تقدم المحافظ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالاعتذار لأهالي شبرا الخيمة عن هذا العطل.

الجدير بالذكر أن الشركة قد قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وكانت شركتا مياه القاهرة الكبرى ومياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية تواصلان الآن أعمال إصلاح ماسورة مياه الشرب والتى يبلغ قطرها 600 مللى إذ قد حدث كسر مفاجئ وطارئ بها اليوم وأدى إلى انقطاع المياه عن بعض مناطق حى غرب شبرا الخيمة.

وكانت جريدة "المصريون" نشرت خبرًا اليوم تحت عنوان "أم بيومي تغرق في المياه والأطفال تسبح في الشوارع".


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