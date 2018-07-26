» عالم أزهري: الخسوف بروفة ليوم القيامة

26 يوليه 2018 - 08:16 م

قال الشيخ زكريا عرابي، من علماء الأزهر الشريف، إن خسوف القمر آية من آيات الله، ويجب أن نصلى لله أثناء وقوع ظاهرة اختفاء القمر، وهي صلاة بروكعين.



وتابع "عرابى"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc ": "الفكرة في صلاة الخسوف والكسوف، أنها آية وتعتبر بروفة ليوم القيامة".

ويشهد سكان كوكب الأرض مساء غد (الجمعة) خسوف كلي للقمر يستمر لمدة طويلة لن تتكرر لعقود مقبلة، ويكتسب فيها القمر ذو اللون الفضي لونا دمويا، وستكون أكثر المناطق مشاهدة لهذه الظاهرة الفلكية هي مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند وأستراليا وشرق أوروبا، في حين ستشهد بقية مناطق الكرة الأرضية الظاهرة ولكن بصورة أقل.

والسبب وراء هذا الخسوف الطويل هو مرور القمر عبر مركز ظل الأرض، وسيكون بذلك على خط واحد خلف الكرة الأرضية والشمس، فيما يعزو العلماء اصطباغ الجار الفضائي الأقرب إلى الأرض بلون دموي لتوسط الأرض بينه وبين الشمس، فيقع عليه ظلها، مصطحبا معه الوهج الشمسي، وهو برتقالي مائل إلى الحمرة عادة، فيحمر أديمه ويبدو لمن يعاينه غريبا وبلون يثير فضول وشهيه عشاق الفلك وهواته لمتابعته وتصويره.