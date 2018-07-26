تقصي حقائق 67 أدانت «عبدالناصر» في النكسة

26 يوليه 2018 - 08:41 م

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نص شهادة منسوبة للواء عبدالحميد الدغيدي، قائد القوات الجوية شرق القناة في عام 1967، والتي يحمل فيها الأخير الرئيس الراحل جمال عبدالناصر مسئولية نكسة 5 يونيو.

ورأى "الدغيدي"، بحسب شهادته التي تبدو أنها من مذكرات شخصية، أن رئيس الجمهورية وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة (الرئيس جمال عبدالناصر) هو المسئول الأول عن الهزيمة بلا جدلا أو نقاش أو سفسطة أو أعذار.

وقال إن مسئولية الرئيس الراحل سياسية بحكم المنصب كرئيس سياسي للجمهورية، علاوة على أن لجنة تقصي الحقائق أدانته في الباب السابع بما معناه أن قراره السياسي بالحرب كان متسرعًا وغير مدروس.

وأضاف أن الرئيس كان مسئولًا أيضًا عن الهزيمة العسكرية بحكم المنصب أيضًا، حيث أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة.