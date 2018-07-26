حزب «عنان» يكذب البيانات المنسوبة إليه: «مجهولة المصدر»

26 يوليه 2018 - 09:23 م

نفى حزب "مصر العروبة الديمقراطي"، وجود مواقع أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تخصه، في أعقاب صدور بيانات منسوبة إليه حول الوضع الصحي للفريق سامي عنان رئيس الأركان الأسبق.

وقال الحزب في بيان له اطلعت "المصريون" على نسخة منه: "يعلن حزب مصر العروبة الديمقراطي إنه ليس له ثمة مواقع أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر".

وتبرأ الحزب من كل البيانات التي صدرت خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن "أي بيانات تم نشرها باسم الحزب أو أمانته العامة أو هيئته العليا من خلال صفحة على الفيسبوك باسم حزب مصر العروبة الديمقراطي خلال الفترة الماضية وحتى تاريخ هذا البيان لم تصدر عن الحزب، ولا تعبر عنه والحزب غير مسئول عن ما ينشر بها وسوف يتخذ الحزب الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على هذه الصفحة مجهولة المصدر".

وأهاب الحزب في بيانه، بوسائل الأعلام المسموعة والمرئية والمقروءة وغيرها بعدم نقل أي أخبار عن مثل تلك الصفحات مجهولة المصدر والرجوع إلى أمينه العام والمتحدث الرسمي باسمه دون غيره في كل ما ينشر عن الحزب للتأكد من مدى صحته قبل نشره.

وأكد الحزب في نهاية بيانه، أن "أي بيان يصدر باسم الحزب دون أن يكون موقعًا من الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم الحزب سامي بلح المحامي بالنقض شخصيًا لا يمثل الحزب ولا يعبر عنه ولا يسأل عنه الحزب".

وعقب إعلانه الترشح رفض في انتخابات الرئاسة التي جرت في مارس الماضي، تم استدعاء عنان للتحقيق بجهة عسكرية، قبل أن يعلن محاميه ناصر أمين أنه محبوس في سجن عسكري، شرقي القاهرة، ووقتها أصدرت سلطات التحقيق العسكري، قرارًا بحظر النشر في الموضوع.