» «المركزي» ينفي طرح عملات من فئة 500 و 1000 جنيه

26 يوليه 2018 - 09:43 م

قال نائب محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم، الخميس، إن البنك لا يفكر حاليا في طرح فئات نقدية جديدة من فئتي 500 و1000 جنيه.جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمدينة الغردقة ردا على ما تداوله مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قرب طبع فئات نقدية بأرقام كبيرة نتيجة تراجع قيمة العملة المصرية.

ويتداول في مصر عملات من فئة الـ25 قرشا والنصف جنيه، والجنيه والخمسة والعشرة والعشرين والخمسين والمائة والـ200 جنيه.وبدأ التضخم موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه، في 3 نوفمبر 2016، وبلغ أوجه العام الماضي عند 35 بالمائة قبل أن يتراجع حاليا إلى حدود 13 بالمائة.في سياق آخر، كشف نائب محافظ المركزي المصري عن وجود عروض أجنبية لشراء حصص من بنوك حكومية مقرر طرحها في البورصة المصرية.



وأضاف "نجم" أنه لم يتم الإعلان عن أي من هذه العروض؛ لأنها تأتي في إطار التفاوض الشفهي، ولم يتم تقديم عروض رسمية لدى البنك المركزي. وأعلنت مصر، في 18 مارس الماضي، خطة طرح حصص تتراوح بين 15 و30 بالمائة من 23 شركة حكومية بقيمة 80 مليار جنيه (4.5 مليارات دولار) في البورصة، خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرا. وحددت الحكومة المصرية ثلاثة بنوك تعتزم طرح حصص منها في البورصة، ضمن برنامج الطروحات وهي بنوك "الإسكندرية" و"التعمير والإسكان" و"القاهرة".