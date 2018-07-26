«الخارجية» للمسافرين إلى السودان: بلاش ترامادول

26 يوليه 2018 - 09:55 م

أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين المتوجهين إلى جمهورية السودان ، سواء بغرض العمل أو الزيارة ، عدم حمل أية أقراص أو مواد مخدرة مثل الترامادول ومشتقاته مهما كانت كمياتها حتى وإن كانت بغرض العلاج ولدى حاملها وصفة طبية ، وذلك حتى لا يقع المواطنون تحت طائلة القانون السوداني الذي يحظر حيازة الحبوب المخدرة بعلم أو بدون علم حاملها ، وأشارت الى أن القانون السوداني يحظر إدخال هذه المواد إلى الأراضي السودانية ويفرض أقصى العقوبات على حامليها ومهربيها.

كما طالبت وزارة الخارجية ، في بيان اليوم الخميس ، المواطنين المصريين من سائقي سيارات الشحن المتجهة إلى السودان من خلال معبري “قسطل – أشكيت البري” أو “أرقين” البري، التأكد من إتمام كافة الإجراءات والمستندات الخاصة بشحن البضائع (خاصة المستندات البنكية) ، وإلا سيضطر السائقون للبقاء في المنطقة العازلة بين المعبرين لحين إنتهاء الإجراءات، والتي قد تصل لمدة طويلة أحيانا، وذلك في ضوء نقص الخدمات في هذه المنطقة، وكذلك الارتفاع الشديد لحرارة الجو خاصة في فصل الصيف.