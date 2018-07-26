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زوكربرج يخسر 16 مليار دولار..

هبوط قياسي لسهم فيسبوك بالبورصة الأمريكية

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خسر مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي لفيسبوك نحو 16 مليار دولار يوم الخميس مع اتجاه سهم عملاق التواصل الاجتماعي لتكبد أكبر خسارة يومية في تاريخ البورصة الأمريكية، بعد يوم من توقع مسؤولين تنفيذيين لانخفاض هوامش الربح لسنوات.
وخفضت 16 شركة سمسرة على الأقل أسعارها المستهدفة لسهم فيسبوك بعدما قال المدير المالي للشركة ديفيد وينر في مكالمة هاتفية مع محللين إن الشركة تواجه ضغوطا على هوامش أنشطتها لسنوات عدة.
وهوى السهم نحو 19.6 بالمئة إلى 174.78 دولار، وهي خسارة لو استمرت ستقلص قيمة الشركة بنحو 124 مليار دولار، أو ما يعادل حوالي أربعة أمثال القيمة السوقية الكلية لتويتر.
وقال وينر في مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين بمناسبة إعلان نتائج الشركة ”على مدى السنوات المقبلة، نتوقع أن تتجه هوامشنا التشغيلية صوب نسبة مئوية في منتصف الثلاثينات“.
وانخفضت هوامش فيسبوك إلى 44 بالمئة في الربع الثاني من 47 بالمئة قبل عام، مع إنفاق الشركة بقوة على الأمن ومبادرات لإقناع مستخدميها بأنها تحمي خصوصيتهم.
ومن بين 47 محللا يغطون سهم فيسبوك، ما زال 43 محللا يعطون السهم توصية بالشراء بينما يوصي اثنان بالاحتفاظ واثنان بالبيع. ويبلغ متوسط السعر المستهدف من المحللين للسهم 219.30 دولار.
وتعادل الخسارة الصافية البالغة 15.8 مليار دولار التي يواجها زوكربررج بسبب حركة السهم ثروة صاحب المركز 81 على قائمة أغنى رجال العالم، والتي يحتلها حاليا رجل الأعمال الياباني تاكيميتسو تاكيزاكي، وفقا لبيانات فوربس.

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