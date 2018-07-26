» معلومة هامة عن أدوية الضغط والقلب المسرطنة

26 يوليه 2018 - 11:43 م

أكد اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز ينسق مع الصيدليات لمتابعة رفع 14 صنف دوائي لأمراض الضغط والقلب، لوجود مواد مسرطنة بها.



وأوضح "عبد المعطي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، يوم الخميس، أنهم اجتمعوا مع الشركات المنتجة لتلك الأصناف الدوائية، وأكدوا بدورهم حرصهم على صحة المريض المصري، وبدأو في اتخاذ خطوات سريعة في سحب تلك الأصناف من الصيدليات.

