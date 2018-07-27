"الإخوان" في حالة هدوء لهذا السبب الخطير

27 يوليه 2018 - 12:35 ص

أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن الراحل محمد حسنين هيكل أول من رأى أن الرئيس الأمريكي السابق أوباما وسياسته الأمريكية تريد أن يصل الإخوان إلى الحكم.



وأوضح "فرج"، خلال حواره ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، يوم الخميس، أن البرلمان المصري عليه أن يمد الكونجرس بالأدلة التي تثبت إرهاب الإخوان، معتبرًا أن الإخوان في حالة هدوء الآن لترتيب أوراقهم.

