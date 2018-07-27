  • الجمعة 27 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر06:40 ص
بحث متقدم
خسوف القمر بالقرن الواحد والعشرين سيكون بالأقصر السبت

"أزهري" عن خسوف القمر: "بروفة ليوم القيامة"

ترامب وأردوغان

واشنطن تهدد بفرض عقوبات ضد تركيا

بالفيديو.. سمير فرج: السيسي لن يدخل في تحالفات دولية

"الإخوان" في حالة هدوء لهذا السبب الخطير

صيدلية

"الصيادلة" تفجر مفاجأة عن الأدوية المسرطنة في مصر

وزير الخارجية سامح شكري

«الخارجية» للمسافرين إلى السودان: بلاش ترامادول

البيت الأبيض

لهذه الأسباب.. أمريكا تُفرج عن المعونة العسكرية لمصر

الفريق سامي عنان

حزب «عنان» يكذب البيانات المنسوبة إليه: «مجهولة المصدر»

الدكتور عبدالله بركات عميد كلية الدعوة الأسبق

عبدالله بركات: أبرأ إلى الله من الإخوان والعنف

جمال عبدالناصر

تقصي حقائق 67 أدانت «عبدالناصر» في النكسة

الشرطة تعاين موقع الحادث

بالصور.. تفاصيل جديدة عن مقتل مدير سد النهضة

اللواء سمير فرج:

"الإخوان" في حالة هدوء لهذا السبب الخطير

آخر الأخبار

بالفيديو.. سمير فرج: السيسي لن يدخل في تحالفات دولية
بالفيديو.. سمير فرج: السيسي لن يدخل في تحالفات دولية

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

النقض تؤيد سجن مفتي «الإخوان»

#

مشارى راشد يكشف سر خلافه مع جماعة الإخوان

#

نائبة تكشف سرا خطيرا بين الإخوان ووزير داخلية سابق

#

"عكاشة": هذه هي علاقة الإخوان بتظاهرات الأردن

أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن الراحل محمد حسنين هيكل أول من رأى أن الرئيس الأمريكي السابق أوباما وسياسته الأمريكية تريد أن يصل الإخوان إلى الحكم.
وأوضح "فرج"، خلال حواره ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، يوم الخميس، أن البرلمان المصري عليه أن يمد الكونجرس بالأدلة التي تثبت إرهاب الإخوان، معتبرًا أن الإخوان في حالة هدوء الآن لترتيب أوراقهم.
وأشار إلى أننا نحتاج المساعدات العسكرية الأمريكية بشرط عدم تأثيرها على استقلال القرار المصري، منوها بأن المعونة الأمريكية ليست جزء من إتفاقية كامب ديفيد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإخوان المسلمون وانقلاب يوليو

جمال سلطان

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

امرأة التلفزيون!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحقبة الزاهية فى بلادي (1- 2)

د. هشام الحمامي

الارتزاق وسيلة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» رد ناري من الرئاسة التركية على تهديدات ترامب
» الكشف عن السبب الحقيقي لحادثة مطار أبوظبي
» البورصة تخسر 8.6 مليار جنيه في 4 جلسات
» داعية تركي يدفع مليون يورو ليصبح ماسونيا
» شاهد.. عرض مذهل لمسن مصري بكرة القدم
» معلومة هامة عن أدوية الضغط والقلب المسرطنة
» تفاصيل زيارة وفد اقتصادي إسرائيلي القاهرة
» عالم أزهري: الخسوف بروفة ليوم القيامة
» بالفيديو.. تطوير شاشة مرنة غير قابلة للكسر
» هبوط قياسي لسهم فيسبوك بالبورصة الأمريكية
» «المركزي» ينفي طرح عملات من فئة 500 و 1000 جنيه

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى