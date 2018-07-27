واشنطن تهدد بفرض عقوبات ضد تركيا

27 يوليه 2018 - 12:58 ص

هددت الولايات المتحدة، يوم الخميس، بفرض عقوبات ضد تركيا ما لم تفرج عن رجل الدين الأمريكى اندرو برونسون المحتجز لديها بتهمة التجسس والإرهاب.



وذكر راديو «صوت أمريكا» أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس حذر من أن واشنطن سوف تفرض عقوبات خطيرة على أنقرة ما لم تقدم تركيا على اتخاذ الخطوات اللازمة للإفراج عن رجل الدين روبنسون وإعادته إلى الولايات المتحدة.



وخاطب بنس تركيا- في كلمة ألقاها خلال اجتماع للجنة الحريات الدينية بالخارجية الأمريكية- قائلا: «افرجوا عن رجل الدين روبنسون فورا، وإلا فاستعدوا لتحمل النتائج».

