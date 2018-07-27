"بن سلمان" يرأس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية

ترأس الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية في مدينة جدة.



واستمع المجلس، خلال الاجتماع ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، إلى إيجاز سياسي وأمني حول عدد من الموضوعات، وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.