السعودية تكشف حقيقة تغيير الأسعار الحالية للكهرباء

27 يوليه 2018 - 01:49 ص

قالت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية، الخميس، إنه "لا صحة مطلقا" لما يتم تداوله حاليا في وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود نية لتغيير لأسعار الكهرباء.



وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الخميس، أكدت الوزارة أن تغيير التعريفة الحالية لاستهلاك الكهرباء "ليس قيد الدراسة".



وشدَّدت الوزارة على "ضرورة توخي الحذر قبل نشر أو تداول مثل تلك المعلومات المغلوطة"، مطالبة الجميع بـ"التأكد من صحة ومصداقية الأخبار من مصادرها الموثوقة، واعتماد المصدر الرسمي لها وهي وكالة الأنباء السعودية".

