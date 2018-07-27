بالفيديو.. تعرف علي أضرار الجلوس أمام المروحة

27 يوليه 2018 - 11:34 ص

مع الطقس الحار الذي يعاني منه الجميع هذه الأيام ونظرا لارتفاع اسعار التكييف فيكون الحل البديل هو المراوح التقليدية.

وهو يعتبر سلوك شائع حذر خبير في النوم من تبعاته الصحية، قائلا إنها تنذر باضطرابات صعبة حتى وإن كانت تلطف الجو خلال فصل الصيف.

وينبه خبير النوم، مارك ريديك، على أن تشغيل المروحة يؤدي إلى إثارة الغبار في الغرفة، بالنظر إلى ما فيها من أثاث كما أنه يخفض درجة الحرارة إلى مستويات قد تكون مضرة.

وبحسب ما نقلت صحيفة "مترو" البريطانية، فإن من شأن تشغيل المروحة خلال الليل أن يحدث مشكلات مثل الحساسية والربو والتهاب العضلات، فضلا عن ذلك، تنذر المروحية بحصول جفاف للجلد إذا لم يقم الشخص النائم بتغطية نفسه.

ويقول الخبراء إن درجة الحرارة المثالية والمريحة لمكان نوم الإنسان تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

ويجد الناس صعوبة في النوم أثناء ارتفاع درجة الحرارة بسبب التعرق، وينصح الخبير من يصرون على تشغيل المروحة رغم درايتهم بمضارها أن يضعوا أمامها عددا من قنينات المياه المخلوطة بالملح.

وفضلا عن ذلك، يجدر بمستخدمي المروحة أن يناموا على أفرشة من القطن وارتداء ملابس واسعة وشرب كمية كافية من المياه.