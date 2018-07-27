انتحار عامل لمروره بأزمة نفسية بالإسكندرية

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انتحار عامل "شنقًا" داخل مسكنه بسوهاج

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الإسكندرية

انتحار عامل

الانتحار فى الشقق

أقدم عامل على الانتحار داخل شقة سكنية بالعقار رقم 3 مساكن الجمهورية دائرة القسم، بالإسكندرية.

 انتقل رجال الأمن لمقر الحادث ووجود مسجي أعلى سرير بصالة الشقة يرتدى كامل ملابسه وبمناظرته تبين إصابته بجرح قطعى بشرايين اليد اليسرى  وعُثر بجواره على شفرة موس ملوثه بالدماء.

وبسؤال نجله ك  ح ع  36 سنة عامل مقيم بذات المساكن أيد ما جاء بالفحص وقرر بأن والده كان يُقيم بمفرده ويعاني من مرض الضغط والسكر وأصيب بحالة نفسيه سيئة  خلال الفترة الأخيرة مما دفعه للإنتحار  ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاته .

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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