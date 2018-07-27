قرار مهم من السكة الحديد قبل عيد الأضحى

27 يوليه 2018 - 11:43 ص

أعلنت الهيئة العامة لسكك حديد مصر، عن بدء اتخاذ قرارات مهمة بشأن موسم عيد الأضحى وأولها الدفع بـ26 قطارًا إضافيًا تقوم برحلات ذهاب وعودة خلال فترة العيد.

وأوضحت الهيئة، أنه من المقرر أن يبدأ تشغيلها من 15 أغسطس المقبل، لمدة 17 يومًا حتى يوم 31 أغسطس، من أجل نقل المسافرين لقضاء العيد مع أسرهم وإعادتهم مرة أخرى بعد العيد، وذلك بجانب قطارات جدول التشغيل اليومى الطبيعى.

وتشمل القطارات الإضافية، التى صدقت عليها قيادات إدارات تشغيل القطارات والتسويق والمبيعات بالسكة الحديد، 8 قطارات مكيفة تقوم برحلات ذهاب وعودة وباقى القطارات عادية، على أن يتم زيادة تركيب عربات عدد من القطارات المكيفة والمميزة بعربات علاوة إضافية لمواجهة الإقبال الكبيرة على السفر بالقطارات خلال فترة أيام عيد الأضحى.

وستقوم القطارات الإضافية برحلاتها من الإسكندرية والقاهرة إلى محافظات الصعيد والعكس خلال الفترة من 15 حتى 31 أغسطس المقبل، تشمل 8 قطارات يتم تشغيلها لأهالي النوبة، على أن يتم زيادة عدد القطارات الإضافية في حالة الضرورة أو الاحتياج.



