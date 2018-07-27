"مو" جديد على أبواب الدوري الإنجليزي

27 يوليه 2018 - 11:48 ص

انتقل لاعب جديد إلى نادي بريستول سيتي المنافس بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي يدعي"محمد عيسى"، وهو لاعب سوداني الجنسية، في صفقة بلغت نحو 1.5 مليون جنيه إسترليني. وفقا لوسائل إعلام بريطانية .

وأعلن نادي بريستول سيتي عن تعاقده مع اللاعب السوداني من نادي شيلتنهام بدوري الدرجة الثانية، لمدة 3 سنوات، مع إمكانية التمديد .

وأفادت تقارير بأن صفقة "مو" هي الأغلى في تاريخ شيلتنهام، محطماً الرقم السابق المسجل باسم ستيفن جيلسبي، الذي انتقل إلى كولشر يونايتد عام 2008 بصفقة بلغت 400 ألف جنيه إسترليني .

وفرض عيسى نفسه بقوة مع شليتنهام تاون، متوجًا تألقه بجائزة أفضل لاعب لشهر مارس 2018 من رابطة الأندية المحترفة .

وتمكن النجم السوداني من تسجيل 25 هدفًا في 50 مباراة مع شليتنهام خلال الموسم الماضي، منها ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمي بورت فالي .

وأكد مارك أشتون، المدير التنفيذي لبريستول سيتي على قدرة اللاعب السوداني في مواصلة تألقه مع فريقه الجديد، الذي "يتمتع ببنية تدريبية متقدمة"، وفقا لموقع النادي الإلكتروني.