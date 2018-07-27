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تفاصيل زيارة وفد من شرطة بريطانيا لأسرة "مريم"

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الطالبة مريم
الطالبة مريم

إيمان هاني

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قتل

الشرطة البريطانية

القرموطي

الطالبة مريم

روي حاتم عبدالسلام، والد الطالبة مريم، ضحية العنصرية في بريطانيا، تفاصيل زيارة وفد من الشرطة البريطانية إليهم قائلاً: "الزيارة جاءت لزيارتهم في مصر لاطلاعهم على آخر التطورات في التحقيقات، وهذا أمر لم يحدث من قبل"، مشيرًا إلى أنه أعرب عن شكره لهم على الزيارة بشكل رسمي.
وأضاف "عبدالسلام"، في مداخلة مع برنامج "مانشيت القرموطي"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه جابر القرموطي، أنهم أخبروه أن سبب الوفاة هو جلطة في المخ، أدت إلى سكتة دماغية، فتوفيت، لافتًا إلى أن هذا ليس آخر كلام والتحقيق مازال جاريًا".
وتابع والد الضحية، أن هذه أول مرة يعلنون بشكل رسمي عن سبب الوفاة، وهناك إيجابيات في الأمر، أولها أن الوفاة بجلطة في المخ وليس سكتة قلبية، على اعتبار أنها كانت مريضة بالقلب، مشيرًا إلى أن ذلك مازال قيد التحقيق.
وأوضح أن الوفد قال إن هناك احتمالية عنصرية في الأمر، وهذا الأمر كان مرفوضًا من ناحيتهم في البداية ما يثبت أن ذويها كانوا على حق، بالإضافة إلى اللفتة الإنسانية بقدومهم إلى مصر وإخطارهم بآخر التطورات، وكان من الممكن أن يرسلوا التقرير، ولكن هذا تكريم لـ"مريم"، ونتيجة مجهود منظومة كاملة في مصر.

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